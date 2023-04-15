الجزائر تدعو الأطراف السودانية إلى التهدئة

أعربت الجزائر، التي تترأس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، عن قلقها الشديد حول الأوضاع في السودان والذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم السبت.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية "تُتابع الجزائر، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ببالغ القلق تطورات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة بعد الاشتباكات الخطيرة والمواجهات بالأسلحة الثقيلة التي تم تسجيلها في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وما تخلّفُهُ من خسائر في الأرواح والممتلكات".

وأضافت رئاسة الجمهورية في بيانها "انطلاقا من علاقات الأخوة والروابط التاريخية التي تجمعُ البلدين والشعبين الشقيقين تدعو الجزائر جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تعقيدها. كما تُهيب بجميع الأشقاء العمل على إعلاء المصلحة العليا للوطن، في وقت جمهورية السودان أحوج ما تكون إلى تضافر جهود أبنائها لإنهاء الأزمة الراهنة وتحقيق التطلّعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق في استعادة أمنه و استقراره و بناء دولة ديمقراطية وعصريّة".

وسجل عدد من القتلى والجرحى جراء المعارك التي اندلعت صباح السبت بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق الذي بات ألد أعدائه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".