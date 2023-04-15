رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم حسين جودي

قدم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلة الفقيد الدبلوماسي حسين جودي.

وجاء في رسالة التعزية "علمت ببالغ التأثر والأسى وفاة الفقيد المرحوم حسين جودي، أحد أبناء الديبلوماسية الجزائرية المتمرسين الذين ساهموا في إعلاء صوت الجزائر والدفاع عن مصالحها من خلال تقلده لمسؤوليات رفيعة، أمينًا عامًا لوزارة الشؤون الخارجية وسفيرًا في عدد من العواصم وعضوًا في مجلس الأمة، ولقد عُرف طيلة مساره المهني بالرصانة والحنكة والكفاءة العالية، ممّا أهله لمنزلة التقدير والاحترام بين زملائه ولدى كلّ من عرفوه". وأضاف رئيس الجمهورية "أمام هذا المصاب الأليم، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى كافة زملائه في السلك الديبلوماسي، بأخلص التعازي وأصدق مشـاعــر الـمواسـاة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتولاه بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".