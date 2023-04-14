بلايلي-أجاكسيو .. القطيعة !

يواصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، إثارة الجدل بعدما كشفت تقارير صحفية عن أزمة جديدة مع ناديه أجاكسيو الفرنسي.

وحسب ما نقل موقع "أونز مونديال" فإن ابن الباهية دخل في شجار مع مدربه أوليفي بانتالوني خلال إحدى الحصص التدريبية هذا الأسبوع.

ووفق ذات المصدر فقد ترك بلايلي تدريبات فريقه دون إذن المدرب الأمر الذي جعل الأخير يبعده عن قائمة الفريق التي ستواجه ستراسبورغ غدا.

ويخوض أجاكسيو مواجهة حاسمة للحفاظ على بصيص من الأمل في صراع البقاء في "الليغ 1" رغم صعوبة المهمة.

وكانت الخلافات قد بدأت بعد عودة بلايلي المتأخرة إلى فرنسا عقب نهاية التزاماته مع المنتخب الوطني في شهر مارس الماضي، واحتوى النادي الكورسيكي الأزمة بعدما أصدر بيانا أكد فيه منح بلايلي بضعة أيام إضافية بسبب إصابته في الفخذ.

من جهته، كشف الموقع الالكتروني "لاغازيت دو فيناك" أن نادي أجاكسيو يفكر في فسخ عقد صاحب الـ31 عاما حتى قبل نهايته الصيف المقبل.

ورغم خوضه 16 مقابلة فقط مع أجاكسيو يبقى بلايلي اللاعب الأكثر تأثيرا في النادي، الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري الفرنسي، بعدما سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان ذات اللاعب قد فسخ عقده مع بريست الفرنسي في بداية الموسم بسبب خلافات مع إدارة النادي.