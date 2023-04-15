جدل إخراج زكاة الفطر .. تعليق بلمهدي

علق وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، اليوم السبت، على الجدل القائم حول طريقة إخراج زكاة الفطر.

وقال بلمهدي في تصريح صحفي أن الشعب الجزائري مسلم بفطرته ويؤدي زكاة الفطر كما كنا نؤديها سابقا، مؤكدا أن لجنة الفتوى تحدثت عن إخراجها قيمة.

وأوضح بلمهدي أن بعض المجامع الفقهية خارج الجزائر كانت تفتي بإخراج زكاة الفطر قوتا، لكن اليوم رجعت إلى فتوى لجنة الفتوى في الجزائر بوجوب إخراجها نقدا.

كما اعتبر الوزير أن هذه المسألة جدلية فقهية وخلاف علمي من المفروض أن تتم مناقشتها على مستوى العلماء دون غيرهم من العامة.

وأكد بلمهدي قائلا "من يقولون بأن الزكاة نقدا باطلة هو متجني على الله ويريدون الحلول محل رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ونقول لهؤلاء اتقوا الله والله يهديكم".