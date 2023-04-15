سوناطراك تشرف على ختان أكثر من 400 طفل

عاين، اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، سير عملية الختان الواسعة التي نظمها مجمع سوناطراك لفائدة أطفال العمال وكذا أطفال عدة أحياء بالتنسيق مع جمعيات خيرية.

وأفاد بيان للمديرية العامة لمجمع سوناطراك، أن العملية التي تندرج ضمن تقاليد المواطنة لسوناطراك، أشرفت عليها أطقم طبية متخصصة لمديرية الخدمات الاجتماعية للمجمع وجراحين متعاقدين وهذا خلال يومي 14 و15 أفريل 2023 على مستوى المركز الطبي الاجتماعي بن علي شريف.

وحسب البيان ذاته فإن حملة الختان مست أكثر من 400 طفل من أبناء العمال وأطفال من الجمعيات الاجتماعية والخيرية الفاعلة، حيث تكفلت سوناطراك ماديا بكل مستلزمات هذه العملية واستفاد جميع الأطفال من أطقم كاملة للختان مع ضمان رعاية طبية خاصة. موسى .ب