آمال شبيبة تيارت في الصعود تتقلص

فشل شبيبة تيارت في المحافظة على التقدم في النتيجة عن طريق هدف ناجي بخيرة من مخالفة مباشرة، والفوز بالمباراة المصيرية أمام المتصدر نجم بن عكنون، لتنقلب الأمور قبل دقيقتين عن نهاية الوقت الرسمي بتعديل الضيوف للنتيجة عن طريق القائد بن شريفة، مستغلين خطأ فادحا في الدفاع والنقص العددي عقب طرد المدافع شايب الدور صمادي منذ الدقيقة 25، ولقي مسجل هدف التعادل للضيوف نفس المصير بتلقيه بطاقة حمراء بسبب لقطة غير رياضية.

وتبخرت أحلام شبيبة تيارت بنسبة كبيرة في لعب ورقة الصعود إثر هذا التعثر في مباراة الموسم التي حضرها جمهور كبير فاق عددهم 25 ألف متفرج، سمحت نتيجتها بمحافظة نجم بن عكنون على الصدارة.



