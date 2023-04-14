الرابطة الثانية: صراع الصعود يشتد

يتواصل الصراع المحموم على ورقتي الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، حيث أسفرت مقابلات الجولة الـ25 من الرابطة الثانية عن محافظة اتحاد سوف ونجم بن عكنون على صدارة مجموعتي وسط الشرق ووسط الغرب على التوالي.

في مجموعة وسط-شرق بقيت الأمور على حالها بعد فوز المتصدر، اتحاد سوف، على اتحاد عنابة (2-0) والملاحق، جمعية الخروب، على شبيبة سكيكدة (4-0)، حيث حافظ نادي الجنوب على فارق النقطة عن أبناء مدينة الجسور المعلقة.

في المقابل، شهدت مجموعة وسط-غرب تغييرات طفيفة كان ترجي مستغانم أبرز المستفيدين منها بعدما أصبح وصيفا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نجم بن عكنون الذي عاد بتعادل ثمين من تنقل صعب إلى تيارت.

مجموعة وسط-شرق:

اتحاد سوف - اتحاد عنابة 2-0

حمراء عنابة - مولودية العلمة 1-2

وفاق سور الغزلان - اتحاد ورقلة 2-3

جمعية الخروب - شبيبة سكيكدة 4-0

اتحاد الشاوية - اتحاد خميس الخشنة 1-0

شباب برج منايل - مولودية قسنطينة 4-3

شباب باتنة - نجم التلاغمة 1-1

جمعية عين مليلة - اتحاد الحراش 3-1

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد سوف 51 25

2. جمعية الخروب 50 25

3. نجم التلاغمة 44 25

4. وفاق سور الغزلان 41 25

5. مولودية قسنطينة 39 25

6. اتحاد عنابة 35 25

7. شباب باتنة 33 25

--. مولودية العلمة 33 25

9. اتحاد خميس الخشنة 32 25

10. اتحاد الحراش 31 25

--. شباب برج منايل 31 25

--. جمعية عين مليلة 31 25

13. اتحاد الشاوية 30 25

14. اتحاد ورقلة 28 25

15. شبيبة سكيكدة 15 25

16. حمراء عنابة 13 25.

مجموعة وسط-غرب:

جمعية وهران - شباب تموشنت 0-2

مولودية سعيدة - مستقبل وادي سلي 2-1

وداد بوفاريك - صفاء خميس مليانة 1-0

سريع غليزان - غالي معسكر 0-1

أولمبي المدية - رائد القبة 1-0

نصر حسين داي -شباب المشرية 2-2

ترجي مستغانم - وداد تلمسان 2-0

شبيبة تيارت - نجم بن عكنون 1-1

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 56 25

2. ترجي مستغانم 55 25

3. شبيبة تيارت 53 25

4. شباب المشرية 50 25

5. مستقبل وادي سلي 44 25

6. شباب تموشنت 41 25

7. صفاء خميس مليانة 36 25

--. وداد بوفاريك 36 25

9 . جمعية وهران 29 25

10. غالي معسكر 28 25

11. نصر حسين داي 27 25

12. مولودية سعيدة 26 25

13. أولمبي المدية 25 25

14. رائد القبة 21 25

--. وداد تلمسان 21 25

16. سريع غليزان 00 25.