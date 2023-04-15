سطيف: إصابة عائلة في حريق شقة بالعلمة

أصيب، أربعة أشخاص من عائلة واحدة، بحروق متفاوتة، بعدما لامستهم ألسنة اللهب واشتعال شقتهم بالطابق الأول بحي الصبايحية بالترقية العقارية عظيمي بالعلمة. وأصيب الأب والأم، 30 و29سنة، وتعرضا لحروق من الدرجة الثانية في كامل أنحاء الجسم وتعرضت البنت والابن 7 و6 سنوات لحروق طفيفة في اليدين.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة وأجلت الضحايا لمصلحة الاستعجالات بمستشفى العلمة، كما أتت ألسنة اللهب على أجهزة ومحتويات المطبخ مع تسجيل تشوه كل جدران الشقة المتكونة من ثلاثة غرف.

ويعود سبب الحريق إلى قيام رب العائلة بعملية تنظيف خزان البنزين الخاص بسيارته على مستوى بهو الشقة حيث تتواجد المدفأة المشتعلة، مما أدى إلى حدوث انفجار لخليط الغازات الملتهبة والذي كان متبوع بحريق، ما كاد يودي بحياة عائلة بكاملها.