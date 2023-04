Déclarations d’Al-Mokdad à Alger

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, samedi à Alger, son homologue syrien, Fayçal al-Meqdad, qui effectue une visite en Algérie en sa qualité d'Envoyé spécial du président de la République arabe syrienne, Bachar al-Assad, en vue de transmettre un message à son frère le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans une déclaration à la presse après avoir été reçu par Attaf à l'aéroport international Houari Boumediene, le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés a souligné que "l'Algérie représente une symbolique particulière pour le peuple syrien et pour tous les peuples du monde", affirmant que les relations algéro-syriennes "se poursuivront toujours entre nos deux pays frères".

"Cette visite en Algérie, a-t-il souligné, se veut une visite pour exprimer les sentiments sincères, du gouvernement de la République arabe syrienne représenté par le Président Bachar al-Assad, aux dirigeants algériens ainsi que la reconnaissance de la Syrie pour le soutien traditionnel de l'Algérie notamment dans le cadre des évènements récents, ayant été le premier pays à dépêcher une équipe professionnelle qui a su faire face aux effets catastrophiques du séisme".

Il a indiqué dans ce contexte que "les concertations entre les deux parties sur les développements dans la région et dans le monde ne se sont jamais interrompues", ajoutant: "nous avons besoin de renforcer ces relations, car nous concrétisons ainsi la vision sincère des peuples et dirigeants des deux pays pour le développement des relations dans tous les volets. Quoi que nous disions, nous ne saurons qualifier le rôle majeur de l'Algérie à différents niveaux".

Al-Meqdad a également exprimé l'optimisme de son pays, en dépit de tous les défis et difficultés, soulignant que la Syrie lutte aujourd'hui contre le terrorisme qui l'a prise pour cible, comme ce fut le cas pour l'Algérie durant la décennie noire, les deux pays ayant joué hier et aujourd'hui encore des rôles essentiels pour faire face aux défis dans la région".

"Je suis ainsi venu exprimer cette reconnaissance et notre grande volonté d'œuvrer ensemble pour notre avenir à tous", a déclaré Al-Meqdad".