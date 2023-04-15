توصيات جديدة بشأن تنقل المواطنين في المعابر الجوية

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي في لتفقد مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي. وحسب بيان لمصالح الولاية، وقف الوزير على مدى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتسهيل تنقل أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج نحو الوطن خلال الشهر الفضيل. وأضاف نفس المصدر، بأن الوزير قام بتقديم جملة من التوجيهات قصد تسهيل حركة تنقل المواطنين على مستوى المعابر الجوية خلال فترات الذروة، الخاصة بمواسم العيد، وموسم الاصطياف، بالاضافة الى موسم الحج.وتم خلال الزيارة الاطلاع على حصيلة عمل ذات المصالح، اين اثنى الوزير على الجهود التي يقوم بها الإطارات، الضباط والأعوان الذين يسهرون على تأمين تنقل المواطنين، الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والأجانب. وأضاف نفس المصدر، بأن الوزير تنقل إلى قاعة المراقبة بالكاميرات، أين نوه بالجهود المتواصلة لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة وفق المعايير الدولية.