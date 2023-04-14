حفل رمضاني للجالية الجزائرية في دلاس الأمريكية

التئم شمل الجالية الجزائرية في مدينة دلاس بولاية تكساس الاسبوع الماضي في حفل رمضاني، شكل فرصة لافتة لاستعادة الدفىء بين أفراد الجالية، خاصة خلال الشهر المبارك، والتعويض عن البعد عن الوطن الأم.

وأشرفت على الحفل الجمعية الجزائرية الأمريكية بمدينة دالاس، حيث تم خلاله تكريم أبرز ناشط في الجالية شفيق بن قاسمية، والذي يوصف بالأب الروحي للجالية في دالاس، بفعل نشاطه الدائم لصالح الجالية.

وأشاد نائب رئيس الجمعية نعيم مومن و بالدور القيادي الذي تميز به بن قاسمية خلال العشر سنوات الأخيرة قضاها في خدمة الجالية.ويعود الفضل –بحسب المتحدث- للناشط بن قاسمية في اقناع القنصلية الجزائرية بنيويورك بضرورة توفير محطة متنقلة في مدينة دلاس ، لصالح أفراد الجالية الذين لا يستطيعون التنقل الى نيوريوك للقيام بخدمات القنصلية كاستخراج جواز السفر و وثائق.

وحضرت الحفل عائلات جزائرية وعدد من أبناء الجالية، وتم بالمناسبة تنظيم نشاطات للأطفال، بهدف تشجيع التواصل الاجتماعي بين أفراد الجالية وحثهم علي استغلال الفرص المتاحة، وتعزيز روح العمل التطوعي والخدمة الجماعية بما يخدم مصلحة أفراد الجالية الجزائري في المنطقة.

وقالت نورية هادي، وهي صحفية سابقة واحدى منظمي المبادرة بالحاجة الى "اعطاء صورة مشرفة عن الجزائر من قبل أفراد الجالية في دلاس،وتنظيم لقاءات في كل مناسبة لصالح العائلات في دلاس، وضرورة الحفاظ علي الارث الثقافي للجمعية وتسليم المشعل للجيل التاني من أبناء الجالية".