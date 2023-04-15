والي تيارت يشارك عمال النظافة مائدة الإفطار

شارك، اليوم، والي تيارت، علي بوقرة، عمال و أعوان مؤسسة " تيارت نظافة" مائدة الإفطار بمطعم المعهد الوطني لتكوين إطارات التربية ابن رشد، بحضور عدد من مدراء الهيئة التنفيذية و منتخبين من المجلس الشعبي الولائي و البلدية.

وتأتي هذه المبادرة بعد مشاركة الوالي نزلاء دار العجزة و المسنين ثم الأيتام في إفطار جماعي ضخم، إعترافا منه بالمجهودات المبذولة من طرف مهندسي النظافة و بخاصة في هذا الشهر، وعلى هامش المأدبة "جدد الوالي وقوفه الدائم مع المؤسسة التي اعتبرها مؤسسة مواطنة بامتياز"، و لفت الوالي إلى "تشييد مقر لهذه المؤسسة العمومية لتوسيع نشاطها"، وهي التي استفادت قبل عام تقريبا من مقر محطة نقل المسافرين الواقعة بشارع الشهيد خويدمي.