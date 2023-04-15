متوف وأربعة جرحى في حادثين بالبويرة

البويرة: متوفى في حادث دهس بحيزر أفاد بيان لخلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اسعافات وحدة قطاع حيزر ب08 كلم شمال مقر ولاية البويرة مساء اليوم من أجل حادث دهس متبوعا باصطدام سيارتين بالطريق الوطني رقم 33 بمخرج بلدية حيزر . وأضاف ذات البيان أن الحادث خلف متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة اثر دهس ، تم تحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات بحيزر. وفي بيان ثان، اكدت خلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية على الساعة مساء اليوم من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي ايت لعزيز -البويرة. وأضيف الحادث يتمثل في اصطدام بين شاحنة و حافلة صغيرة، خلف 04 جرحى تتراوح أعمارهم بين 10 و 32 سنة تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى البويرة .