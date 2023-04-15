نقابيون في تلمسان يستعجلون عقد المؤتمر الولائي

لا تزال الإطارات النقابية في ولاية تلمسان تنتظر انعقاد المؤتمر الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يسير بلجنة مؤقتة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهي المدة حسب العارفين بالقانون الداخلي للنقابة أنها انتهت منذ مدة، وأنه حان الوقت لعودة الشرعية للاتحاد الولائي.

وأرجع المطالبون بانعقاد المؤتمر الولائي طلبهم إلى الوضعية التي يعيشها النقابيون في عدة مؤسسات تتطلب تدخلا من الأمين العام الولائي، فقد أوصت التعليمة الأخيرة الصادرة عن المركزية النقابية المؤرخة بتاريخ في 30 ماي 2021 والتي تنص في أحد موادها على الحرص على عدم عرقلة سير الإجراءات التنظيمية المعتادة وتسهيلها في جميع المستويات. وأضافت التعليمة:"تتم عملية إنشاء لجان المؤتمرات أو الندوات للهيئات النقابية منتهية العهدة وذلك لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وتقديم طلب للمركزية النقابية للموافقة عليه في حالات الاستثناء.

ويظهر أن اللجنة المسيرة الحالية للمكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين تجاوزت المدة المحددة من طرف النقابية المركزية.

وفي رده على التساؤلات المطروحة من النقابيين قال رئيس المكتب الولائي المؤقت حسين لوزيم "لم يصلي أي طلب من هؤلاء النقابيين، ونحن ننتظر عقد المؤتمر الوطني، ومن ثم الشروع في تنظيم الجمعيات العامة للمكاتب الولائية، وأنا لست ضد عودة الشرعية للمكتب الولائي ومستعد لتنظيم الانتخابات في حالة ما إذا طلبت مني النقابة المركزية التي يعود لها القرار الأخير".



