ممثل الكاف في زيارة تفقدية للجزائر

يختتم اليوم الأحد، ممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيارته التفقدية التي شرع بها منذ وصوله منتصف نهار أمس.

وتابع فيرون موسينغوأومبا الأمين العام لـ" الكاف"، والذي كان مرفوقا برئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، عرضا مفصلا حول مراحل إعادة تهيئة ملعب مصطفى تشاكر بمختلف مرافقه.

وتطرق كل من زفيزف وفيرون لعدة ملفات أبرزها إستضافة الجزائر لنهائيات أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما المقررة بداية من التاسع والعشرين من أفريل الجاري.

وسيلتقي ممثل" الكاف" اليوم الأحد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماّد بمقر الوزارة، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي لـ" الفاف" .