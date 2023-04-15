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كامبواري يعيد حجّام

رياضة
16 افريل 2023 ()
شاهر. ع
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أعاد مدرب نادي نانت الفرنسي أنطوان كامبواري، الدولي الجزائري جوان حجام المبعد عن التعداد منذ ثلاث جولات بسبب خلاف الطرفين حول مسألة الصيام، إذ رفض المدرب صيام اللاعب خلال المباريات، فيما يتمسك الثاني بقرار عدم الإفطار.

واستدعى كامبواري، حجام لمباراة اليوم أمام نادي أوكسير بداية من الساعة الثالثة عصرا.

ويتطلع نانت لتحقيق الفوز للإبتعاد عن منطقة الخطر، إذ تفصله 5 نقاط عن أول النازلين نادي ستراسبورغ.

يذكر أن حجام كتب عبر صفحته الرسمية على تويتر: " لقد عدت"، وبدا سعيدا بقرار مدربه خاصة وأنه يعد ركيزة أساسية في التشكيلة.

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