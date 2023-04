Soudan: les affrontements se poursuivent

Pour la deuxième journée consécutive, le Soudan est le théâtre d’affrontements violents et d’accusations mutuelles entre les Forces de soutien rapide dirigées par Mohamed HamdaneDaglo et les forces armées soudanaises dirigées par Abdel Fattah al-Burhane.

La Commission a noté que "certaines victimes et décès militaires ont été transférés vers les hôpitaux réguliers et certains sont hors de nos frontières. Il y a aussi des victimes et des morts civiles qui n’ont pas pu atteindre les hôpitaux et les établissements de santé en raison des difficultés de déplacement et d’interception par les forces du régime des ambulances et des ambulanciers ".