"الكاف" يوقف حكما وينهي مشوار آخر لهذا السبب

كشفت تقارير إعلامية مختلفة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوقف حكما لفترة محددة وأنهى مشوار آخر.

و وفق موقع " كورة" المختص فإن الأمر يتعلق بكل من التونسي صادق السالمي، والبوتسواني جوشوا بوندو.

و أضاف المصدر ذاته، أنه تقرر إيقاف الأول لمدة 3 أشهر بسبب الأخطاء التي شهدها لقاء الكونغو وموريتانيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، بنتيجة التعادل بهدف في كل شبكة.

أما جوشوا تم إيقافه بسبب أنه كتب تقريره بشكل خاطئ، عقب لقاء بنين ورواندا في ذات التصفيات، والتي انتهت بنفس النتيجة.

وأفاد "كورة" ، بأن الموسم الحالي كان الأخير لجوشوا في مسيرته، وبالتالي فقد انتهى مشواره التحكيمي في بطولات "كاف".

يذكر أنه تم إيقاف مساعدي جوشوا الثلاث في لقاء بنين ورواندا لمدة 3 شهور وهم: تشيبو جوياجويا، وموجوموتسي موراكيل وبكيتسو سيباندا.