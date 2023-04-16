تأجيل محاكمة نجل بلقصير وعبد القادر زوخ

أجل مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، للمرة الثانية محاكمة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ورجل الأعمال عمر بن عبد الله، المتابعين في ملف فساد تورط فيه نجل الجنرال غالي بلقصير القائد السابق للدرك الوطني الى تاريخ 30 أفريل المقبل.

ونسب للمتهمين تهما تتعلق بجنحة منح و الحصول على امتيازات غير مستحقة والاستفاذة من تأثير أعوان الدولة والموظفيين العموميين، وتحريض موظفين عموميين بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة.