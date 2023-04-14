اتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وشركة ناشئة

أعلنت المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، اليوم الأحد في بيان لها، عن الإمضاء على اتفاقية مشتركة لإنشاء تحالف استراتيجي مع الشركة النائشة ''digi-rootsXR''، الثلاثاء المقبل، في إطار أيام الذكاء الاصطناعي المنعقدة تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

و أوضح المصدر ذاته، أن الاتفاقية التي ستعقد بمقر المدرسة ستكون تحت عنوان " ENSSMAL Virtual Biovision" و سيتم بالمناسبة برمجة عرض للمنتوج ENSSMAL Virtual Biovision Habitat explorer لصالح أساتذة وطلبة المدرسة.

و تتمثل هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها في" تصميم وإنتاج مشترك لأعمال مبتكرة لأجهزة محاكات 3D انغماسية تستعمل كوسائط بيداغوجية لصالح طلبة علوم البحر وتهيئة الساحل".

وحسب ذات المصدر ، تنفرد هذه الخطوة '' أولا، على الساحة الوطنية كونها أول اتفاقية تحالف استراتيجي تعقد بين مدرسة وطنية عليا و مؤسسة ناشئة خاصة ، و ثانيا ، على المستوى العالمي بأن ENSSMAL Virtual Biovision ، هي فكرة مبتكرة تجعل من المدرسة من أوائل المؤسسات التعليمية التي تنشئ و تمتلك حقوق محتوى متعدد الوسائط في القارة الافريقية و الشرق الأوسط".

كما يمثل مشروع الاتفاقية الذي يعد من تصور طاقم المدرسة و تصميم الشراكة الناشئة digi-rootsXR ، " أول لبنة للتحالف ENSSMAL Virtual Biovision، و هو من أوائل المشاريع في العالم التي تدمج تقنية لواقع افتراضي كأداة تعلم و الذي يكون محتواه المتعدد الوسائط ملكية كاملة لمؤسسة تعليمية ".