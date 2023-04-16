تحديد موعد إجراء اختبار التربية البدنية للمقبلين على "الباك" و"البيام "

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد ، عن تاريخ إجراء إختبار مادة التربية البدنية للمقبلين على شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وحسب بيان الوزارة ، فقد تم تحديد تاريخ 7 ماي إلى 18 ماي المقبل لإجراء إختبار مادة التربية البدنية للمقبلين على إجتياز إمتحان شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط فئة الأحرار ومترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وأشار ذات البيان ، الى أنه يتعين على المترشحين سحب استدعاءاتهم من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المذكورين أدناه باستعمال اسم المستخدم والرقم السري، وذلك في الفترة من 17 أفريل إلى 07 ماي 2023. رابط امتحان شهادة التعليم المتوسط https://bem.onec.dz رابط امتحان شهادة البكالوريا https://bac.onec.dz

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المترشح الحر المعني باجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الالتحاق بمركز الإجراء في التاريخ والتوقيت المحدد في استدعائه. bem.onec.dz





