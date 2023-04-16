قضية سوناطراك : مجلس قضاء العاصمة يصدر أحكامه

أيد مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، الأحكام الصادرة في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور (10 سنوات سجنا نافذا) ومحمد مزيان (5 سنوات سجنا نافذا) وكذا الوزير السابق نورالدين بوطرفة (5 سنوات حبسا نافذا)، الذين تمت متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد.

وبالمقابل، استفاد الوزير السابق عمار غول من تخفيض العقوبة من 10 الى 5 سنوات سجنا نافذا، مع رفع الحجز عن راتبه الشهري ومسكنه العائلي. كما استفاد الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، المتابع في نفس القضية، من تخفيض العقوبة من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوفة النفاذ.

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية.

وكان القطب الوطني الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد قد أدان شهر جانفي المنصرم في نفس القضية وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا ووزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي ب5 سنوات حبسا نافذا مع تأييد الأمر الدولي بالقبض ضدهما.