المقداد يزور تونس غدا لفتح سفارة بلاده بعد 11عاما

اعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيزور غدا الاثنين تونس، لإعادة فتح سفارة بلاده في تونس ، بعد 11 سنة من القطيعة بين البلدين منذ عام2012.

وأفاد بيان للخارجية التونسية أن هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام ، بدعوة من وزير الخارجية نبيل عمار ، "تأتي تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي ".

واكد البيان أن الزيارة تأتي اثر "إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

وكانت تونس قد أعلنت قبل أسبوع تعيين سفير لها في العاصمة السورية دمشق ، محمد المهذبي، بعد توجيه الرئيس التونسي قيس سعيد أوامر إلى وزير الخارجية نبيل عمار باتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين سفير تونس الجديد في دمشق، وقال إنه ليس هناك ما يبرر ألاّ يكون لتونس سفيرا في سوريا .