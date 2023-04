Le MAE suit la situation de la communauté algérienne au Soudan

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, suit, en coordination avec l'ambassade d'Algérie à Khartoum, la situation de la communauté algérienne au Soudan suite aux événements déplorables survenus dans la capitale soudanaise, et affirme qu'aucun blessé n'a été enregistré parmi ses membres, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.

"Suite aux événements déplorables survenus dans la capitale soudanaise, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, en coordination avec l'ambassade d'Algérie à Khartoum, suit la situation de la communauté algérienne qui se trouve dans ce pays frère, et affirme qu'après avoir communiqué avec elle par le biais des services de l'ambassade, aucun blessé n'a été enregistré parmi les membres de la communauté algérienne", a précisé le communiqué.

Le ministère a appelé par ailleurs les membres de la communauté algérienne à faire preuve de prudence et à suivre les directives de sécurité émises par les autorités locales et à rester en contact permanent avec les services de l'ambassade d'Algérie pour recevoir le soutien et l'assistance nécessaires ou signaler tout développement de leur situation, via le numéro vert: 00249120062900.