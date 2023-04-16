"ثلاثيني" يستولي على أموال معتبرة من عمليات نصب عبر "فايسبوك"

نجحت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية سيدي بلعباس في توقيف شخص في العقد الثالث من العمر تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها عدد كبير من الأشخاص، وذلك بعد استغلاله لمواقع التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياه بإمكانية تسليمهم قروض مالية معتبرة.

وكان المحتال يقوم بوضع مناشير عبر حساباته الإلكترونية موهما ضحاياه أنه بإمكانه قرضهم مبالغ مالية تصل حتى 200 مليون سنتيم ، "لكن ليس قبل تسديدهم ل 3 ملايين سنتيم عبر حسابه البريدي الخاص والتي تمثل تكاليف الملف لإستلام القرض" وفقا لما ورد الى مصالح الشرطة من معلومات.

وعادة ما كان يلجأ الثلاثيني "النصاب" إلى حظر ضحاياه من قائمة الحسابات الإلكترونية والإتصالات الهاتفية فور تحويلهم للمبلغ المتفق عليه ، وهو الذي كشفت التحقيقات تضمن حسابه البريدي على مبالغ مالية معتبرة صنفت كعائدات من النصب الذي راح ضحيته العديد على رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر ان المشتبه فيه قدم أمام هيئة النيابة بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.