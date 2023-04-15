اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "وقفا فوريا للعنف"، في اتصالات أجراها مع البرهان ودقلو وكذلك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الأحد، السماح بفتح المسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين، وذلك من الآن ولمدة 4 ساعات.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم: "تهيب قوات الدعم السريع السودانية بالمواطنين الكرام أنها وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس، تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين وذلك من الان ولمدة أربع ساعات".

وأضاف البيان: "مع احتفاظنا بحقنا في حماية المواطنين وحقنا في الرد على أي اعتداءات.."

كما كانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت اليوم الأحد أنها توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم.