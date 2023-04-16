غليزان:عملية ختان واسعة بمستشفى مازونة

يشهد مستشفى مازونة في غليزان هذه الأيام الرمضانية عملية ختان واسعة لأبناء المنطقة الذين امتلأت بهم قاعة الانتظار، نساء ورجال اصطحبوا صبيانهم في جو بهيج ممزوج بصراخ هؤلاء الملائكة.

وقد كشف المكلف بالمالية عدة عبد العزيز، أن الإدارة قد جندت طاقما طبيا يمثله عشرة جراحين بالإضافة إلى شبه الطبيين لإنجاح هذه العملية.وقد فاق عدد المختنين لحد الساعة 100 طفل، والعملية لا تزال مستمرة.

كما شد انتباهنا وصول قافلة من بلدية غليزان تترأسها جمعية كافل اليتيم،وقد حلت بمستشفى مازونة بغية تختين الأطفال الأيتام والمعوزين.