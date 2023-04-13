جامعة باتنة1 تكرم الأساتذة احتفاءً بيوم العلم

آثر مدير جامعة باتنة 1 تزامنا والاحتفال بيوم العلم أن تحتفل الجامعة في هذه المناسبة بتكريم 150 أستاذ وأساتذة من بينهم الأساتذة الذين تمت ترقيتهم مؤخرا الى درجة أستاذ محاضر "أ "وأستاذ تعليم عالي، بتعداد قارب 150 أستاذ وأستاذة.

وقد حضر حفل التكريم والي ولاية باتنة الدكتور محمد بن مالك، ونـال حصة الأسد من التكريمات كل من أساتذة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الأدب واللغات.

وخلال كلمته بالمناسبة ذكر مدير جامعة باتنة1 أن هذه التظاهرة أصبحت تقليدا سنويا دأبت عليه جامعة باتنة1 في هذا التوقيت بالضبط، لرمزية التاريخ ووقعه على نفوس طلبة العلم.

وتكريسا لبادرة سنة الذكاء الاصطناعي التي أقرتها وزارة التعليم العالي، نُظم على هامش التظاهرة معرض كبير ضم النوادي العلمية ومخابر البحث العلمي التابعة لجامعة باتنة1 المهتمة والتي تشتغل في الذكاء الاصطناعي.