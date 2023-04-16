محسن يتبرع بـ 45 قفة للمحتاجين بالمدية

قام أعضاء الجمعية بمشاركة رئيس دائرة القلب الكبير والسلطات المحلية لبلدية بئر بن عابد ونخبة من إطارات الشؤون الدينية لولاية المدية بتوزيع 45 قفة للأرامل والأيتام، بفضل مساهمة ودعم أحد المحسنين.

ويأتي هذا في إطار مواصلة الحملات الخيرية والتضامنية الموجهة لفائدة فئة الأرامل والأيتام ببلدية بئر بن عابد شرق المدية،لاسيما في الشهر الفضيل، وتنفيذا للبرنامج السنوي المسطر من طرف الجمعية الخيرية كافل اليتيم لبئر بن عابد.

القفة تعد الثانية من نوعها خلال الشهر الفضيل بحسب ما صرح به رئيس الجمعية، حيث تم توزيع 56 طرد غذائي في بداية شهر رمضان المبارك تبرع بها المحسنون من خارج وداخل الولاية، واحتوت على مواد غذائية أساسية: زيت، سكر، قهوة، شربة، حمص، حليب، مارغرين، طماطم، سمن، عدس، لوبيا، بالاضافة الى السميد، المبادرة هذه استحسنها جميع السكان والمستفيدين.

هذه العملية التضامنية، حسب ذات المتحدث، سبقتها العديد من الحملات التطوعية في إطار النشاط السنوي للجمعية.

هذا ويستعد أعضاء الجمعية للتحضير لمبادرة كسوة العيد ، حيث ستتم كسوة جميع الأطفال اليتامى قبل حلول عيد الفطر.