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المدية: انطلاق الأسبوع الجامعي للذكاء الإصطناعي

ثقافة
16 افريل 2023 ()
ط.عبدالكريم
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تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع"، أشرف اليوم مدير جامعة يحي فارس بالمدية الدكتور جعفر بوعروري على انطلاق فعليات الأسبوع الجامعي للذكاء الاصطناعي .

مراسيم الافتتاح حضرها أساتذة وطلبة وإطارات الجامعة تحتضنه قاعة المحاضرات لكلية العلوم بالقطب الجامعي بوزرة.

وتدخل هذه البادرة حسب مدير الجامعة في إطَـار تَـكريـس هذه الـســنة للذكاء الإصطناعي ، إضافة إلى الاحتفال بيوم العلم ، حيث ستنظم جـامعة يحي فارس العـديد من النشـاطات العلمية( ندوات ،معارض ، ورشات ومحاضرات ) وذلك خلال الفترة الممتدة بين 16 إلى 19 أفريل الجاري.

 

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