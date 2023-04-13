المدية: انطلاق الأسبوع الجامعي للذكاء الإصطناعي

تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع"، أشرف اليوم مدير جامعة يحي فارس بالمدية الدكتور جعفر بوعروري على انطلاق فعليات الأسبوع الجامعي للذكاء الاصطناعي .





مراسيم الافتتاح حضرها أساتذة وطلبة وإطارات الجامعة تحتضنه قاعة المحاضرات لكلية العلوم بالقطب الجامعي بوزرة.

وتدخل هذه البادرة حسب مدير الجامعة في إطَـار تَـكريـس هذه الـســنة للذكاء الإصطناعي ، إضافة إلى الاحتفال بيوم العلم ، حيث ستنظم جـامعة يحي فارس العـديد من النشـاطات العلمية( ندوات ،معارض ، ورشات ومحاضرات ) وذلك خلال الفترة الممتدة بين 16 إلى 19 أفريل الجاري.