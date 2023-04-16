المدية: وادي المالح يتحول إلى مفرغة عشوائية

وجدت بلدية ثلاثة الدوائر جنوب شرقي المدية نفسها عاجزة عن مواجهة مشكل النفايات والقمامات المنزلية التي تحولت بمرور السنوات الى هاجس حقيقي يؤرق السلطات والسكان.

وفي ظل افتقار البلدية لمفرغة عمومية والإمكانيات اللازمة لم تجد مصالح البلدية وحتى السكان غير مجرى واد المالح الذي يقطع البلدية للتخلص من النفايات والقمامات المنزلية.

ورغم المجهودات التي بذلتها مصالح البلدية السنة الفارطة لتطهير الوادي والقضاء على هذه النقطة السوداء، في إطار برنامج حماية المدن من الفيضانات، الذي سخرت له السلطات الولائية إمكانيات ضخمة لتنفيذه وحماية المدن المهددة بفيضانات مياه الامطار، إلا أن الأمر عاد مجددا، وبات المشهد ينذر بمخاطر تلوث المحيط، وحدوث فيضانات بسبب العجز المالي للبلدية وعدم امتلاك هذه الأخيرة للآليات والوسائل اللازمة لتطهير الوادي، ونقل النفايات إلى إحدى مراكز الردم التقني .

ورغم أن مصالح البلدية تمكنت بإمكانياتها الخاصة من اقتناء شاحنة لدعم الحظيرة، إلا أن ذلك يبقى غير كاف للتكفل بتطهير الوادي.