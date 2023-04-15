بلايلي يخرج عن صمته

خرج الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن صمته، مساء الأحد، ليرد على الشائعات المتداولة حول تدهور علاقته مع ناديه أجاكسيو الفرنسي.

ونشر بلايلي على حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة له مع لاعب نادي أجاكسيو رياض نوري وهما مبتسمين فيما يبدو أنهما يتدربان.

وكتب ابن مدينة وهران على حسابه :" مرحبا صحة فطوركم ، بخصوص الأشخاص الذين يريدون أن يعرفوا لماذا لم أشارك في المباراة ، لأني لا أزال مصابا ، وسأستأنف الأسبوع القادم إن شاء الله".

وكان بلالي وعلاقته بناديه الفرنسي محل جدل وشائعات دارت مؤخرا حول احتمال نشوب أزمة بينهما أسالت الكثير من الحبر.