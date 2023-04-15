زغدود مدربا جديدا لشبيبة الساورة

بات في حكم المؤكد أن المدرب منير زغدود سيكون المدرب القادم لشبيبة الساورة، حيث يكون اتفق معه رئيس الشبيبة محمد زرواطي الذي قال في تصريح لـ "لخبر" : " زغدود سيكون مدربا للفريق إلى غاية نهاية السنة بعد أن اتفقنا معه، وسيكون بيننا في الساعات القادمة، ومن المحتمل جدا أن يكون حاضرا اليوم في اللقاء المتأخر أمام نجم مقرة".

وبخصوص الغيابات المتكررة للاعب ويس قال زرواطي مرة أخرى: "لقد حضر اللاعب إلى بشار وأظهر لنا أنه كان مريضا، لذا سيندمج مع الفريق لما يتعافى من إصابته".

وعن قرعة الكأس الذي جعلت فريقه يستقبل شبيبة جيجل في الدور الثمن النهائي على أرضية ملعب 20 أوت ببشار رد الرجل القوي في الشبيبة قائلا: "إن هذه المواجهة مفخخة، ولا يجب أن نستهزئ بالمنافس الذي يعد من الفرق العتيدة في الجزائر، وهو يقود مجموعته في بطولة ما بين الرابطات، وقد عودتنا السيدة الكأس لا تعترف بالفرق القوية أو الضعيفة لذا يجب علينا أخذ المباراة بجدية ،لا سيما أن هذه المنافسة تستهوينا هذه السنة ونسعى للذهاب بعيدا".