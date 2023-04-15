أسعار النفط ترتفع مجددا

ارتفعت أسعار النفط الخام هامشيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط توقعات بزيادة الطلب وتراجع الإمدادات. مع دعم من خطط أوبك+ لخفض المزيد من الإنتاج، وتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الصينية بحثًا عن مؤشرات على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم جوان المقبل بنسبة 0.06 بالمائة، مسجلةً 86.36 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ماي الداخل بنسبة 0.07 بالمائة، مسجلةً 82.58 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع وسط توقعات بانتعاش الطلب في الصين مع تراجع الإمدادات، لتحقق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.وحقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3 بالمائة، فيما ارتفع خام برنت بنسبة 1.4بالمائة.