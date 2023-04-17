العاصمة: انقطاع الماء في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير" سيال "، عن تذبذب في برنامج توزيع المياه على مستوى عدد من البلديات بالعاصمة.

وأوضح بيان لـ "سيال"، أن أسباب الانقطاع تعود إلى قيامها بأشغال إصلاح تسرب هام على قناة رئيسية لتحويل المياه الشروب بقطر 700 ملم، اعتبارا من الساعة 13:00 من اليوم الإثنين وحسب المصدر ذاته فإن الأمر يترتب عنه تذبذب الإمداد بالمياه الشروب على مستوى كل من بلدية درارية: المنطقة العلوية: طريق القمم حي البهجة، تجزئة قصاص وتجزئة ج، دالي إبراهيم والسويدانية.

وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيا عند نهاية الأشغال اعتبارا من الساعة 20:00 من نفس اليوم.