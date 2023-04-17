غلام يعلّق على الوضعية المعقدة لأونجي في " الليغ1"

تحدث الدولي الجزائري، نبيل غلام عن وضعية فريقه أونجي الفرنسي في منافسات دوري الدرجة الأولى، والتي تعقدت أكثر عقب الخسارة الأخيرة أمام كليرمون فوت بهدفين لواحد.

وقال غلام في تصريحات نقلها موقع صحيفة " واست فرانس" الجهوية: " إنه شعور مختلط، ربما كان بإمكاننا العودة في النتيجة وحتى الفوز في ظل ما قدمناه في الشوط الثاني، حقا إنه أمر معقد".

وأضاف:" في الحقيقة كنا نصل بسرعة في آخر ثلاثين مترا من منطقتهم، لكن افتقرنا إلى التجسيد وهو الأمر الصغير الذي كان سيسمح لنا بالتسجيل".

وأردف:" لقد أعاقنا خروج نبيل بن طالب، لأنه هو من أعاد تلك الجودة في الثلاثين مترا الأخيرة، للأسف افتقرنا إلى القليل من الحكمة والدقة في الأمتار الأخيرة".

وعن مغادرته قبل نهاية المباراة وهو العائد من الإصابة كشف غلام:" لدي إصابة طفيفة، وأنا أتدرب منذ فترة نحاول تسيير ذلك مع الطاقم الفني، سيتعين علينا بذل المزيد من الجهد لإنهاء الموسم خاصة من جانب الإمكانيات وكذلك من أجل المشجعين".

يذكر أن الجزائري الآخر، إلياس شتي معاقب من طرف إدارة النادي بعد الحادثة التي تورط فيها مؤخرا".