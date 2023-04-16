هذه هي قيمة احتياطي الصرف

بلغت احتياطات الصرف 66.14 مليار دولار في نهاية مارس 2023 مقابل 60.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

ووفق بيان لبنك الجزائر، فقد أكد أن الرصيد الكلي لميزان المدفوعات المقدر في نهاية مارس 2023 سجل فائضا بـ 4.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحساب الجاري لخزينة بنك الجزائر التي سجلت في نهاية مارس 2023 عرف تحسنا كبيرا، ورصيدا ايجابيا بـ 1788.31 مليار دينار منها 833.73 مليار دينار مودعة في صندوق ضبط الايرادات.

وفيما يتعلق بالسيولة البنكية فإن هذه الأخيرة ما فتئت ترتفع منتقلة من 1.996.41مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 2.475.817 مليار دينار في نهاية مارس 2023 وذلك بسبب ارتفاع مداخيل الصادرات، -يضيف المصدر - إلا أن هذه السيولة تتباين مع نمو معتدل لقروض الاقتصاد بلغ 3.27 بالمائة في نهاية ديسمبر 2022 و0.64 بالمائة في نهاية فيفري 2023.

كما أكد البيان في الأخير أن لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر "تبقى تراقب التطور الظرفي لمؤشرات الاقتصاد الكلي وآفاقها، سيما تلك المتعلقة بالتضخم وتراجع دوريا استعمال ومعايرة مختلف أدوات السياسة النقدية بالنظر إلى هذه التطورات".