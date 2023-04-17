هذا هو عدد مرضى داء السكري بالجزائر

أكدت الدكتورة جميلة نذير نائبة فرعية مكلفة بالأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن مؤشرات الصحة بالجزائر جد إيجابية بالنظر للأشواط التي قطعتها في مجال الخدمات الصحية المقدمة ما يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الحساس والمهم في حياة المواطن الجزائري.

وكشفت، اليوم الإثنين، جميلة نذير للقناة الإذاعية الأولى أن داء السكري بالجزائر في انتشار كبير حيث بلغ عدد المصابين به حوالي أربعة ملايين شخص من بينهم الأطفال وكبار السن، حيث تم توفير كل الإمكانيات للتكفل بهم وتدعيم الوحدات القاعدية الأولية بالكفاءات.

وبخصوص الرقمنة ودورها في القطاع أكدت المتحدثة ذاتها أنها الحل الأنجع لمعرفة أين تذهب مصاريف الدولة فيما يخص التكفل بالمريض من خلال المتابعة المستمرة لصحته والمحافظة عليها.