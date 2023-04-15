وهران: الفنانة سعاد بوعلي محافظة لمهرجان الأغنية الوهرانية

عينت وزارة الثقافة الفنانة سعاد بوعلي محافظة جديدة للمهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية الوهرانية خلفا للمحافظة السابقة خليدة بن بالي، حسب بيان من مديرية الثقافة لولاية وهران.

المهرجان الثقافي المحلي بولاية وهران أنشئ سنة 2007 ويعقد سنويا بولاية وهران منذ تأسيسه وتزامنت آخر طبعة والألعاب المتوسطية سنة 2022.

كرست الطبعات السابقة أن" هذا النوع من الإبداع يهدف على المستويين المحلي والوطني لخلق محطات فنية تتماشى والثقافة الجزائرية، في مواجهة الترويج للأغنية الهابطة التي لم تشهدها مسامع المتلقي المتعطش للفن الأصيل."

وحفاظا على معالم وهران الثقافية يعود المهرجان لساكنة وهران بمحافظة جديدة تقودها الفنانة سعاد بوعلي، تسعى لتقديم فن تحترم فيه حقوق المستمع في الكلمة الجميلة والموسيقى الإبداعية كلقاء فني يسمو بأدوات التغيير ووسائل التعبير، على آثار الرعيل الأول من المبدعين الجزائريين الذين أرسوا دعائم محترمة في مجال فنون الطرب والإمتاع.

المحافظة الجديدة سعاد بوعلي فنانة مؤدية في الطابع الوهراني وأستاذة موسيقى لها عديد المحطات الفنية داخل وخارج الوطن، وكانت دائمة الحضور في الطبعات السابقة للمهرجان.