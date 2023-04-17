سبب واحد يعرقل التحاق شايبي بـ "البوندسليغا"

كشف اليوم الإثنين، تقرير فرنسي أن الدولي الجزائري فارس شايبي يتواجد ضمن اهتمامات أندية كل من إشبيلية الإسباني وأرسنال الإنجليزي الحرصين على ضم الوافد الجديد لصفوف " الخضر".

ووفق " فوت ميركاتو"، فإن شايبي صاحب 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 29 مباراة توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني للانضمام إليه وهو المرتبط بعقد مع فريقه تولوز إلى غاية 2025.

المصدر ذاته، أكد أن سبب واحد يعرقل التحاق اللاعب بـ " البوندسليغا"، وهو الشق المالي حيث بدت متطلبات تولوز مرتفعة للغاية، والصفقة تبدو معقدة.

وختم "فوت ميركاتو"، بأن فرانكفورت سابع ترتيب الدوري الألماني غيّر هدفه صوب الدولي السويسري زكي أمدوني صاحب الـ 22 سنة لاعب خريج مدرسة نادي بازل ويلعب على شكل إعارة هذا الموسم لفريق لوزان والذي بصم على7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 24 مباراة، ويتواجد هو الآخر ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية.