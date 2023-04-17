غليزان: حجز 18 دراجة نارية

قامت مصالح أمن ولاية غليزان بعملية تمشيط واسعة النطاق شملت جميع أحياء المدينة.

والعملية سخر لها تعداد بشري ومادي هام، تم من خلالها القيام بتفتيش أمني وإداري للمركبات والدراجات النارية، أسفرت عن حجز 18 دراجة نارية قام أصحابها بمخالفة قانون المرور بالإضافة إلى تنقيط مجموعة من الأشخاص والمركبات مع توقيف 07 أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية، واسترجاع دراجة نارية مسروقة.

كما تم توقيف شخص ضبط بحوزته سلاح أبيض محظور، وتندرج العملية في إطار تجسيد مخطط تأمين المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم ومكافحة مختلف أشكال الجريمة خاصة في شهر رمضان الفضيل.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم الذين سيحالون بموجبها أمام العدالة.