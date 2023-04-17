"أسبيتار" تمنح الضوء الأخضر للاعب مولودية الجزائر

أعلنت اليوم الإثنين إدارة نادي مولودية الجزائر عن تأهيل لاعبها حمزة موالي بعد تلقيه الضوء الأخضر لممارسة كرة القدم بصفة عادية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للمولودية على الفايسبوك:" تعلن إدارة نادي مولودية الجزائر عن تأهيل اللاعب موالي حمزة رسميا في صفوف الفريق، وهذا بعد أن قامت إدارة الفريق بكافة الإجراءات اللاَّزمة بعد تنقل اللاعب لمصحة "أسبيتار" بقطر خلال الأيام القليلة الماضية أين أجرى هناك كل الفحوصات المطلوبة والتي تلقى على إثرها الضوء الأخضر لممارسة كرة القدم بشكل عادي".

وأضاف المصدر ذاته:" بعد إتمام إجراءات تأهيل اللاعب مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة المحترفة لكرة القدم تحصلت إدارة المولودية على إجازة اللاعب حمزة موالي الذي سيكون تحت تصرف الطاقم الفني".

في الأخير تقدمت إدارة المولودية بالشكر لـ " الفاف"، وكذا الرابطة على تعاونهما مؤكدة في السياق ذاته أنها سيرت ملف اللاعب باحترافية وحذرٍ كبيرين مع مراعاة المصلحة الصحية للاعب قبل كل شيء.