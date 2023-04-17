الجزائر العاصمة: مخطط أمني بمناسبة عيد الفطر

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مخططا وقائيا لتأمين المواطنين وممتلكاتهم يتضمن جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه "بمناسبة عيد الفطر لسنة 2023، أعدت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا وقائيا خاصا عبر إقليم اختصاصها، لتأمين المواطنين وممتلكاتهم يتضمن جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية التي من شأنها ضمان أمن المواطن في نفسه وممتلكاته".

وأضاف ذات المصدر أن هذا المخطط الأمني "يشمل عدة مهام تسند للمصالح العملياتية بالميدان من خلال وضع تشكيلات أمنية ميدانية"، تتمثل في "دوريات راكبة وأخرى راجلة على مستوى الأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين يومي العيد كالأسواق، المساجد والمقابر، محطات نقل المسافرين، وكذا الأماكن العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا للعائلات بمناسبة العيد".

كما تم تدعيم الأمن المروري بتشكيلات شرطية تعمل على ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية، مع "اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان مراقبة فعالة للإقليم من خلال كاميرات الأمن والمراقبة المنصبة على مستوى الشوارع والمحطات وغيرها من الأماكن". يضيف البيان.

ومن بين هذه التدابير أيضا "التواجد الدائم والمستمر في الميدان قبل، أثناء، وبعد العيد"، إذ يعتمد هذا المخطط على "العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة".

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات الأمنية تهدف إلى "الحفاظ على النظام العام، السكينة والصحة العموميين، السلامة المرورية، حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، المحافظة على البيئة والمحيط، مع إطلاق حملات تحسيسية للسائقين لعدم الإفراط في السرعة وتفادي الحوادث المرورية القاتلة".