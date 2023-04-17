منطقة الظهرة بغليزان: المطالبة بمركز للردم التقني للنفايات

تعاني بلديات دائرتي سيدي أمحمد بن علي ومازونة في غليزان ( سيدي أمحمد بن علي- مديونة- بني زنطيس- القطار ومازونة)، المشكلة لمنطقة الظهرة من ظاهرة المفرغات العمومية، وما ترمى فيها من نفايات، وبقايا البنايات بطرق عشوائية، فيلمح بعضها على قارعة الطرقات، مشكلة ديكورا مشينا يسيء إلى المنظر العام للجهة كمفرغة سيدي أمحمد بن علي التي ترمى بمكان فلاحي يسمى المشارط على الطريق الولائي 87 الرابط بين إقليمي غليزان والشلف، والتي دمرت الأرض الفلاحية المتواجدة بها، ناهيك عن الأكياس البلاستيكية التي تذروها الرياح، وترسو على باقي الأراضي المجاورة، وتسبب في تقليل المنتوج الفلاحي.

بالمقابل مفرغة بني زنطيس ومديونة ترمى بالطريق الوطني رقم 90 الرابطة بين ولايتي غليزان ومستغانم في مكان شبه مهجور، والطامة الكبرى لمفرغة لبلدية مازونة التي اتخذت من مكان فلاحي على الطريق الولائي 29 المؤدي إلى بلدية عين أمران بولاية الشلف لرمي أطنان النفايات يوميا، كونها لم تجد مكانا آخر بعيدا عن النسيج العمراني لرمي نفايات الساكنة، وتحدث الكارثة لما تحترق فينتشر ضبابها ليغطي المعمورة، وتتصاعد الغازات السامة تنتشر في المكان، وتتسرب إلى البيوت المحاذية للمفرغة، كما حدث نهاية الأسبوع، وتزيد الرياح من تأجج النيران، ودخانها يحجب الرؤية عن السائقين، وتستغرق عملية إطفائها من قبل الحماية المدنية وقتا طويلا.

وقد لمحنا امتعاضا شديدا من لدن سكان التجمعات السكانية التي يصلها دخان هذه المفرغة، طالبين من السلطات المسؤولة إيجاد حل لها، ومبينين في ذات الوقت أنها تسبب حالة اختناق لجميع السكان الذين يستنشقون غازاتها لساعات، لاسيما مرضى الربو والمسنين. نفس الشيء يتكبده سكان بلدية القطار بعد حرق القاذورات بالمفرغة المتواجدة أعلى التجمع السكاني المرابطين، والتي غزت نفاياتها ألاف الهكتارات الفلاحية وترمى فيها حتى الحيوانات النافقة، عوض ردمها.

من جهته أوضح بن عبدي محمد رئيس بلدية مازونة، أنه تم اختيار أرضية لإنجاز مؤسسة للردم التقني بمازونة في انتظار الضوء الأخضر من الجهات الوصية.