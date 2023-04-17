تلمسان: توقيف متورط في تزوير محررات إدارية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص رعية أجنبية في العقد الرابع من العمر بحوزته محررات إدارية رسمية مزورة.

وجاءت القضية على إثر دوريات لعناصر الشرطة أين تم تحويل رعية أجنبية إلى مقر الشرطة وبعد مراقبة وثائقه الإدارية الشخصية ضبط بحوزته على محررات إدارية تتمثل في رخصة سياقة، شهادتي ميلاد للأبناء، وثيقة طلب صورة عن رخصة سياقة.

لتقوم مصالح الأمن بتوسيع دائرة التحقيق والتحريات واستغلال الوسائل التقنية حيث تم إخضاع هذه الوثائق الإدارية إلى الخبرة العلمية بالمخبر الجهوي للشرطة العلمية بوهران ليتبين أن الوثائق المحجوزة مزورة. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية " التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية " قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.