عرض جديد يبعد سعيود عن الطائي

كشف اليوم الإثنين، تقرير سعودي أن أمير سعيود لاعب نادي الطائي السعودي رفض مواصلة المشوار مع ناديه بسبب الإلتفاف الذي تضمنه العقد الجديد المقدم من قبل إدارة الفريق.

ووفقا لمصادر وصفت بالخاصة، أوضحت صحيفة " الرياضية" السعودية إلى أن العرض الأول الذي قدَّمته إدارة تركي الضبعان لتجديد عقد سعيود، بلغت مدته موسمًا واحدًا، ينتهي بنهاية 2024، وهو ما رفضه الأخير، محدِّدًا شرطا للبقاء في النادي بتقديم عرض لمدة موسمين.

وأكدت أن إدارة النادي الشمالي، ترغب بشدة بقاءَ اللاعب في صفوف الفريق نظير مستوياته الجيدة خلال المباريات التي خاضها في الموسم الجاري، لكنها اضطرت إلى تقديم عرض لمدة عام واحد لعدم اتضاح الرؤية حول بقائها فترةً رئاسيةً جديدة، إذ تنتهي مهامها بنهاية موسم 2024.

يذكر أن سعيود بطل العرب مع المنتخب الجزائري، يلعب في صفوف الطائي منذ أوت 2021 قادمًا من شباب بلوزداد في صفقة انتقال حرٍّ، ولعب مع الفريق 43 مباراة بعدد دقائق 3669، وسجل 12 هدفًا، وصنع ثمانية.

وختمت " الرياضية " بأنها أجرت اتصالات هاتفية بإدارة الطائي من أجل التعليق على الخبر، لكنها رفضت التعليق.