"ايتوزا" تكشف عن برنامجها الخاص بعيد الفطر

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (ايتوزا) برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين بين الأحياء ومختلف البلديات إلى جانب زيارة المقابر، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حسبما أفادت به اليوم الإثنين في بيان لها.

وأوضحت المؤسسة أن رحلات النقل الحضري تنطلق بداية من الساعة الـ 6سا30د لتستمر إلى غاية السابعة مساء (19سا) بالنسبة لفترة النهار، فيما تنطلق خدمة الفترة الليلية بداية من السابعة مساء (19سا) إلى غاية الواحدة وأربعين دقيقة صباحا (1سا40د).

وأكدت "ايتوزا" أنها ستغطي، خلال اليوم الأول من عيد الفطر، مجموع 124 خطا بـ 132 حافلة، فيما ستوفر خلال اليوم الثاني من هذه المناسبة المباركة،213 حافلة. أما بالنسبة للفترة الليلية، فقد خصصت لها 19 حافلة موزعة على 19 خطا بمعدل 20 إلى 30 دقيقة بين كل رحلة.

وبخصوص خطوط زيارة المقابر، "برنامج الترحم"، أفادت "ايتوزا" انه ينطلق من 6سا صباحا إلى 13سا ظهرا ويشمل خمسة (05) خطوط استثنائية نحو مختلف المقابر.

ويتعلق الأمر بالخطوط الآتية: من محطة أول ماي نحو مقبرة العالية، من ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية، من محطة شوفالي نحو مقبرة دالي إبراهيم، من محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي، من محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح، الحراش وسيدي الطيب.