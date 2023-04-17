ناصري يسخر من غالتييه

شكل تورط مدرب نادي باريس جيرمان، كريستوف غالتييه في العنصرية والإسلاموفيا وصيام رمضان، ضجة في فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، وعاش المدرب السابق لنيس أسبوعا معقدا شهد تدخل العدالة وإجراء تحقيقات من قبل إدارة " البياسجي" وتلقيه لرسائل مجهولة وأخرى مساندة له.

وفي هذا السياق رّد الدولي الفرنسي الأسبق سمير ناصري، عبر برنامج " Canal Football Club" وقال:" على ما يبدو، تأثر اللاعبون بهذا، ما الفرق بين تنظيم رمضان والعنصرية؟ عادة لا ينبغي أن يكون هناك أي منهما، لماذا تريد أن تعرف إن كنت أقوم بالصيام أم لا؟ في وقتي لم يتم طرح السؤال علي واليوم أصبح نقاش مجتمع".

وأضاف المتحدث ذاته:" نحن في بلد علماني، عادة يجب أن يبقى الدين في المجال الخاص به، أنت تعلم أنها فترة رمضان، أنت تعرف تقريبا أي اللاعبين هم مسلمون".

وأردف:" أنت تابع المباريات إذا كان اللاعب أقل كفاءة فأنت تخرجه هذا كل شيء، لماذا ستسأله إذا كان صائم؟ موقفك سيتغيّر لأنه صائم وستنظر إليه بعين مختلفة، يجب ألا يكون هذا". وواصل ناصري الذي ينحدر من أصول جزائرية: " وعليه فليذهب إلى جميع الكاثوليك ويسأل عمن يفعل الصوم الأكبر أيضا؟".

وختم:" بن زيمة هو الأفضل في رمضان، هل نتحدث أيضا عن صلاح؟ كل شخص لديه مشاعره الخاصة، اللاعبون مدفوعون بإيمانهم أيضًا لهذا لا يمكنك معرفة ذلك، البعض يأكل "ماكدو" ويسجل " هاتريك"، حقيقة لا يوجد منطق".