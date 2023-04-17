القبض على ضبع بمدينة برج بوعريريج

شكل تدخلت الحماية المدنية ومصالح الغابات للقبض على الضبع في حي 217 مسكن بمدينة برج بوعريريج حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، مصدر اهتمام ومتابعة كثيفة لسكان المدينة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن تمكنت الفرق المتدخلة من القبض على الضبع ونقله إلى غابة بومرقد لإطلاق سراحه، وربطت بعض التعليقات دخول الضبع لشوارع عاصمة الولاية بانتشار فضلات الأطعمة بمناسبة الشهر الفضيل، وظاهرة التبذير فيه، بينما فسرت تعليقات أخرى الظاهرة بنتشار القمامات وعجز المصالح عن جمعها، وتداولت المواقع مشاهد مطاردة الضبع، ثم القبض عليه.