توقيف 18 "حراقا" في عرض البحر بتنس

أوقفت مصالح الأمن المختصة قارب مطاطي على متنه 18 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا.

وحسب خلية الاتصال بالأمن الولائي بالشلف فقد تم تسليم الموقوفين إلى أمن دائرة تنس التي حققت مع المعنيين قبل إحالتهم أمام محكمة تنس.

وقائع القضية تتعلق بمحاولة 18 شخصا الحرقة عبر شواطئ مدينة تنس في عز شهر رمضان غير أن محاولتهم باءت بالفشل بعد اعتراضهم في عرض البحر من طرف حرس السواحل ليتم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر أمن دائرة تنس لاستكمال الإجراءات القانونية وبعد التحريات حول هوية الموقوفين تم تحديد هوية أربعة منهم كمدبرين رئيسيين ينشطون ضمن شبكة لجمع الأموال وشراء المعدات التي تستغل في الهجرة غير الشرعية، كما تم حجز قارب مطاطي مزود بمحرك بقوة 40 حصان ومبلغ مالي يقدر بـ355 أورو.

وأظهرت التحقيقات بأن أحد المدبرين كان مطلوبا لدى الجهات القضائية في قضية جناية الاغتصاب والقتل العمدي، بعد استكمال الإجراءات القانونية أحيل الموقوفون على نيابة محكمة تنس بتهمة تدبير وتنظيم الخروج غير المشروع من التراب الوطني عن طريق البحر من أجل الحصول بصورة مباشرة وغير مباشرة على منفعة مالية، مع تعريض حياة الغير للخطر.